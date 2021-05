Rajasthan Lockdown Guidelines In Hindi: कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया. राजस्थान में अब 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की शाम 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन (Rajasthan Lockdown) लागू रहेगा. वहीं, 31 मई तक शादियों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. शादियों को लेकर अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) सरकार ने कई गाइडलाइंस जारी की है. बता दें कि राजस्थान में 10 से संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन इसकी शुरुआत कल यानी शुक्रवार से ही हो जाएगी. Also Read - Complete Lockdown In Rajasthan: राजस्थान में 10 से 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन, शादियों पर 31 मई तक पाबंदी, जानें ताजा अपडेट

राज्य में पहले से ही वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown In Rajasthan) लागू है. राजस्थान में शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा. इसके तहत बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे और सोमवार सुबह यानी 10 मई से सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है.

Also Read - Lockdown Update: मई के लिए नया गाइडलाइन जारी, इन राज्यों में रहेगी लॉकडाउन जैसी सख्ती, जानिए

Whats Allowed And Whats Not During Lockdown In Rajasthan