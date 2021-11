Rajasthan Minister Portfolios Full List: राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 15 विधायकों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली. राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इनमें से 11 विधायकों ने कैबिनेट व चार विधायकों ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली. शपथ ग्रहण के बाद सोमवार को नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा किया गया.Also Read - Rajasthan Cabinet Expansion: राजस्थान मंत्रिमंडल में 15 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद इन 6 विधायकों को मिली यह जिम्मेदारी

Rajasthan Govt allocates portfolios to ministers of the rejigged Cabinet, CM Ashok Gehlot keeps Home, Finance, and IT & Communication pic.twitter.com/NhHZP0E65p

— ANI (@ANI) November 22, 2021