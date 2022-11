'पायलट का पलड़ा भारी', गहलोत सरकार के मंत्री बोले- 80 फीसदी से कम विधायक सचिन के साथ आए तो छोड़ दूंगा....

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सचिन पायलट को गद्दार कहे जाने के बाद राज्य में सियासत गरमा गई है. राजस्थान सरकार में मंत्री और पायलट कैंप के नेता राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने दावा किया है कि प्रदेश कांग्रेस के 80 फीसदी विधायक सचिन पायलट के साथ हैं. उन्होंने कहा कि सचिन पायलट से बेहतर कोई राजनेता नहीं है. उन्होंने कहा कि सभी कांग्रेस विधायकों का वन टू वन करा लिया जाए अगर 80 प्रतिशत विधायक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में न हुए तो हम दावेदारी छोड़ देंगे. राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि कांग्रेस हाई कमान का आशीर्वाद है इसलिए सचिन पायलट चुप बैठे हैं. उन्होंने कहा कि जिन 102 विधायकों को गहलोत कैंप का बताया जा रहा है उनमें से चार विधायक आज ही सचिन पायलट के साथ गए हैं.

मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि उन्हें पता नहीं क्यों अशोक गहलोत सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा और गद्दार बोलते रहते हैं. उन्होंने दावा कि कांग्रेस 80 प्रतिशत विधायक सचिन पायलट के साथ हैं. बता दें कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा सचिन पायलट कैंप के नेता माने जाते हैं. वह अभी गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्यमंत्री हैं.