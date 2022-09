Rajasthan News: राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भरतपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव से कहा कि उनके इलाके में सड़कें बेहद खराब हैं. सड़के इतना खराब हैं कि अगर किसी गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा है तो बच्चे की डिलीवरी रास्ते में ही हो जाएगी. उन्होंने कहा कि खराब सड़कों की वजह से उन्हें गाली खानी पड़ रही है. मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने अपने इलाके में सड़को की हालात को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी कटाक्ष किया एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजन लाल जाटव से सड़कें ठीक करवाने का आग्रह किया.Also Read - मां के प्रेमी ने बच्ची को शादी के बहाने 3 लाख में बेचा, जुल्मों से बचकर किसी तरह जयपुर पहुंची बच्ची

भरतपुर में कुम्हेर के पला ग्राम में राजीव गांधी ग्रामीण ओलम्पिक खेल स्पर्धाओं का अवलोकन एवं विभिन्न विकास कार्यो का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मंत्री विश्वेन्द्र सिंह अपने संबोधन में गहलोत की मौजूदगी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री भजन लाल जाटव की ओर इशारा करते हुए कहा कि खराब सड़कों के कारण रोज उन्हें गाली खानी पड़ रही है, गले में पट्टा पहनना पड़ रहा है. Also Read - Weather Alert: राजस्‍थान में आगामी 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan tourism min Vishvendra Singh brings up issue of bad condition of roads, points it to PWD min Bhajanlal Jatav at Bharatpur event in CM Gehlot’s presence

He says “Roads are so bad if pregnant woman is being taken to hospital, delivery of baby will happen on way itself” pic.twitter.com/FMzzCHkD5a

