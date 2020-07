नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के प्रकोप से हाहाकार मचा हुआ है. हर राज्य में रोजाना कोविड-19 के हजारों केस सामने आ रहे है. राजस्थान की जनता इस समय दो तरह के संकट से जूझ रही है एक तो राज्य पहले से ही कोरोना की जद में फंसा हुआ है और अब वहीं जनता को नेताओं की सियासी लड़ाई की भी मार पड़ रही है. राजस्थान सरकार के सभी मंत्री और विधायक इस समय जनता की परेशानियो से दूर होटल में समय बिता रहे हैं. राजस्थान के सरकार के विधायक होटल में योगा करके अपने समय को बिता रहे हैं लेकि उन्हें जनता की परेशानियों की आवाज नहीं सुनाई दे रही. Also Read - PM SVANidhi: सही समय पर लोन के भुगतान पर मिलेगी सब्सिडी, इस सरकारी स्कीम का सिर्फ इन्हें मिलेगा फायदा

राजस्थान में इस समय सियासी संकट गर्माया हुआ है. राज्यसरकार में आपस में ही फूट पड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी दो गुटो में बट गई है. अब सीएम अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से अपने विधायकों को जयपुर के होटल में बैठाए हुए हैं. कोरोना वायरस से परेशान जनता को सरकार का साथ और मदद चाहिए तो ऐसे में विधायक और मंत्री जिन्हे जनता ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए चुना वो उनसे कोसों दूर होटल में बैठकर लग्जरी लाइफ बिता रहे हैं. Also Read - PM SVANidhi: चाहिए सस्ता और किफायती Loan, तो पीएम की इस योजना का उठाएं लाभ

#WATCH Rajasthan: Congress MLAs perform yoga at Hotel Fairmont in Jaipur. Also Read - राजस्थान संकट: देश के सभी राजभवनों के बाहर कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन, ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया

Congress MLAs supporting Chief Minister Ashok Gehlot are staying at the hotel. pic.twitter.com/KRaVSM9Yfa

— ANI (@ANI) July 26, 2020