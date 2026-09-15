राजस्थान चुनाव में हो गया खेल! खुद को वोट देने वाले RLP उम्मीदवार को मिला Zero, जांच की मांग

Rajasthan Nikay Chunav 2026: राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों में बालोतरा जिले की सिंधरी नगर परिषद के वार्ड 3 से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. यहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के उम्मीदवार ओमप्रकाश बावरी को एक भी वोट नहीं मिला. लेकिन ओमप्रकाश यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने खुद और उनके परिवार के सदस्यों ने मतदान किया था. इसके बावजूद रिजल्ट में उनके खाते में जीरो वोट दिखाए गए. अब उन्होंने इस मामले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई है.
ओमप्रकाश की शिकायत में दिए गए काउंटिंग आंकड़ों के मुताबिक, वार्ड 3 में करीब 227 वोट पड़े थे. इनमें कांग्रेस उम्मीदवार को 132 वोट, बीजेपी उम्मीदवार को 92 वोट मिले, जबकि RLP के ओमप्रकाश बावरी को Zero वोट दिखाया गया. नतीजे के बाद, ओमप्रकाश ने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वार्ड के लोगों ने उन्हें वोट दिया था. उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान या मतगणना के दौरान वोटों के साथ गड़बड़ी हुई हो सकती है और उन्होंने इसे लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की.
RLP उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि मतदान और मशीनों को सील करने से जुड़े दस्तावेजों पर अधिकारियों ने उनके साइन भी नहीं कराए. ओमप्रकाश का कहना है कि उन्हें परिसर से बाहर कर दिया गया था. अब उन्होंने वार्ड में इस्तेमाल हुई EVM को तुरंत जब्त करने, पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने और वीडियोग्राफी, मतदान रिकॉर्ड और मतगणना रिकॉर्ड की जांच की मांग की है. अगर जांच में किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है, तो उन्होंने दोबारा मतगणना या आगे कानूनी कार्रवाई की मांग की है. हालांकि, चुनाव अधिकारियों की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.
राजस्थान निकाय चुनाव 2026 में एक और दिलचस्प मामला परबतसर नगरपालिका के वार्ड 13 से सामने आया. यहां BJP उम्मीदवार कैलाशचंद को सिर्फ एक वोट मिला. बीजेपी की डीडवाना-कुचामन जिला अध्यक्ष सुनीता रांदा ने बताया कि कैलाशचंद असल में वार्ड 12 के निवासी हैं, लेकिन उन्हें वार्ड 13 से उम्मीदवार बनाया गया था. उनके मुताबिक, वार्ड 13 अल्पसंख्यक बहुल है और पार्टी को पता था कि मुकाबला एकतरफा हो सकता है. इसलिए दूसरे दल के उम्मीदवार को बिना मुकाबले जीतने से रोकने के लिए बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा.
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