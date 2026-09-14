राजस्थान निकाय चुनाव रिजल्ट: BJP ने 4179 वार्ड में खिलाया कमल, वसुंधरा राजे के गढ़ में कांग्रेस ने चौंकाया, निर्दलीयों की लगी लॉटरी!

राजस्थान नगर निकाय चुनाव रिजल्ट 2026 में बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया. आइए इस खबर में जानते हैं BJP-कांग्रेस ने कितने वार्ड जीते, कहां से किसे बहुमत मिला और निर्दलीयों का प्रदर्शन कैसा रहा.

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यह चुनाव 309 शहरी निकायों में हुए थे, जिनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल थीं. (Photo made from AI)

राजस्थान निकाय चुनाव में BJP ने 4,179 वार्ड जीतकर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया

कांग्रेस को 3,613 वार्ड मिले, जबकि निर्दलीयों ने 2,273 वार्ड जीते

BJP ने जयपुर, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा में जीत हासिल की

भरतपुर में निर्दलीयों का दबदबा रहा, 65 में से 36 वार्ड पर कब्जा किया

Rajasthan Nikay Chunav Result 2026: राजस्थान के निकाय चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बढ़त बना ली है. सोमवार को घोषित हुए नतीजों में बीजेपी ने 4,179 वार्ड, जबकि कांग्रेस ने 3,613 वार्ड जीते. वहीं, निर्दलीय उम्मीदवार भी बड़ी ताकत बनकर उभरे और उन्हें 2,273 वार्ड में जीत मिली. रात 8:30 बजे तक 10,244 में से 10,235 वार्ड के नतीजे घोषित हो चुके थे. RLP को 63, AAP को 42, CPI(M) को 38, BSP को 19 और भारत आदिवासी पार्टी को 8 वार्ड मिले. बता दें कि यह चुनाव 309 शहरी निकायों में हुए थे, जिनमें 10 नगर निगम, 51 नगर परिषद और 248 नगरपालिकाएं शामिल थीं.

4 नगर निगमों में BJP को बहुमत

राज्य चुनाव आयोग की वेबसाइट के मुताबिक, BJP ने जयपुर, उदयपुर, कोटा और भीलवाड़ा नगर निगम में बहुमत का आंकड़ा पार किया. जयपुर में बीजेपी को 150 में से 78, कांग्रेस को 53 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिलीं. वहीं उदयपुर में बीजेपी 53, कांग्रेस 23 और निर्दलीय ने 3 वार्ड जीते. भीलवाड़ा में BJP ने 45 और कांग्रेस ने सिर्फ 10 वार्ड जीते, जबकि 15 निर्दलीय रहे. कोटा के 100 वार्ड में बीजेपी ने 55 सीटें हासिल कीं. वहीं कांग्रेस ने बीकानेर में 80 में से 42 वार्ड जीतकर बहुमत हासिल किया. जोधपुर में मुकाबला बेहद करीबी रहा, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 44-44 वार्ड मिले.

भरतपुर और झालावाड़ के नतीजों ने चौंकाया

वहीं, भरतपुर में निर्दलीयों ने बड़ा उलटफेर करते हुए 65 में से 36 वार्ड जीत लिए. बीजेपी को 20 और कांग्रेस को सिर्फ 7 वार्ड मिले. यह नतीजा इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृहक्षेत्र है. वहीं अजमेर में कांग्रेस 37 वार्ड के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत नहीं मिला. पाली में भी कांग्रेस 29 वार्ड के साथ आगे रही. सबसे बड़ा उलटफेर झालावाड़ में देखने को मिला, जिसे वसुंधरा राजे का मजबूत गढ़ माना जाता है. यहां कांग्रेस ने 45 में से 29 वार्ड जीते, बीजेपी को 13 मिले. हालांकि राजे के विधानसभा क्षेत्र झालरापाटन में BJP ने 35 में से 22 वार्ड जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा. अलवर में बीजेपी 28 वार्ड के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही.

BJP ने बताया ऐतिहासिक जीत, कांग्रेस ने उठाए सवाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नतीजों को बीजेपी की ऐतिहासिक जीत बताया और इसे जनता के भरोसे और पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत कहा. BJP प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया. दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया कि बीजेपी की बढ़त पहले के मुकाबले काफी कम हुई है. उन्होंने 2014-16 में बीजेपी की 8.12% बढ़त और 2019-21 में कांग्रेस की 2.2% बढ़त का हवाला देते हुए कहा कि इस बार अंतर 1% से भी कम है. इस चुनाव में 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था और 1.44 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट देने के पात्र थे. अब 21 सितंबर को मेयर और चेयरपर्सन चुने जाएंगे, जबकि 22 सितंबर को डिप्टी मेयर, डिप्टी चेयरपर्सन और नगर उपाध्यक्ष चुने जाएंगे.