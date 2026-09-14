Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 Result: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे आज यानी सोमवार (14 सितंबर, 2026) को घोषित किए जाएंगे. बता दें राज्य के 309 शहरी निकायों के 10,167 वार्ड के लिए दो फेज में वोटिंग हुई थी. आज इन चुनावों में मैदान में उतरे 38,889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और दोपहर तक पता ही चल जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार.
मालूम हो कि राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के लिए 9 सितंबर और 11 सितंबर को दो फेज में मतदान कराया गया था. पहले फेज में 162 शहरी निकायों में 76.41 फीसदी वोटिंग हुई, वहीं दूसरे फेज में 147 निकायों में 71.69 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. दोनों फेज को मिलाकर राज्य में कुल 74.05 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. अब इसी वोटिंग के आधार पर अलग-अलग वार्ड में जीत-हार तय होगी.
बता दें पहले फेज में 162 शहरी निकाय शामिल थे. इनमें 131 नगर पालिका, 27 नगर परिषद और 4 नगर निगम थे. इस फेज में अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत कई जिलों के निकायों में वोटिंग हुई. वहीं दूसरे फेज में 147 निकायों के लिए मतदान कराया गया. इसमें 121 नगर पालिका, 20 नगर परिषद और 6 नगर निगम शामिल थे. दोनों फेज में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा है.
मतदान के दौरान, राजस्थान के कुछ इलाकों में विवाद और हंगामे की खबरें भी सामने आई थीं. हनुमानगढ़ के सुरेशिया इलाके में बूथ नंबर 129 और 130 पर दो प्रत्याशियों के बीच विवाद के बाद हाथापाई की बात सामने आई. एक प्रत्याशी ने दूसरे पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया. विवाद बढ़ने पर एक व्यक्ति पर ईंट से हमला किए जाने की सूचना भी मिली थी. इसके अलावा, टोंक और दौसा में भी मतदान के दौरान हंगामे की खबरें सामने आईं.
नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद मेयर, सभापति और नगरपालिका चेयरमैन बनाने की रेस शुरू होगी. 21 सितंबर को मेयर, सभापति और नगरपालिका चेयरमैन के लिए वोटिंग होगी. ऐसे में 14 सितंबर के नतीजे सिर्फ पार्षदों की जीत-हार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आगे निकायों की कमान किसके हाथ में जाएगी, इसका भी रास्ता साफ होगा. 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले इन निकाय चुनावों को राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है.
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