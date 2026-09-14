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Rajasthan Election 2026 Result: आज घोषित होंगे राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के परिणाम, सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे आज (14 सितंबर) को घोषित किए जाने हैं. 309 निकायों के 10,167 वार्ड और 38,889 उम्मीदवारों के रिजल्ट के लिए काउंटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होगी.

Written by: Gargi Santosh
Updated: September 14, 2026, 12:02 AM IST
Rajasthan Election 2026 Result: आज घोषित होंगे राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026 के परिणाम, सुबह 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग
राज्य के 309 शहरी निकायों के 10,167 वार्ड के लिए दो फेज में वोटिंग हुई थी. (Photo Made from AI)

Rajasthan Nagar Nikay Chunav 2026 Result: राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 के नतीजे आज यानी सोमवार (14 सितंबर, 2026) को घोषित किए जाएंगे. बता दें राज्य के 309 शहरी निकायों के 10,167 वार्ड के लिए दो फेज में वोटिंग हुई थी. आज इन चुनावों में मैदान में उतरे 38,889 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा. मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और दोपहर तक पता ही चल जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार.

9 और 11 सितंबर को हुई थी वोटिंग

मालूम हो कि राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के लिए 9 सितंबर और 11 सितंबर को दो फेज में मतदान कराया गया था. पहले फेज में 162 शहरी निकायों में 76.41 फीसदी वोटिंग हुई, वहीं दूसरे फेज में 147 निकायों में 71.69 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. दोनों फेज को मिलाकर राज्य में कुल 74.05 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया. अब इसी वोटिंग के आधार पर अलग-अलग वार्ड में जीत-हार तय होगी.

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पहले फेज में 162 निकायों में मतदान

बता दें पहले फेज में 162 शहरी निकाय शामिल थे. इनमें 131 नगर पालिका, 27 नगर परिषद और 4 नगर निगम थे. इस फेज में अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत कई जिलों के निकायों में वोटिंग हुई. वहीं दूसरे फेज में 147 निकायों के लिए मतदान कराया गया. इसमें 121 नगर पालिका, 20 नगर परिषद और 6 नगर निगम शामिल थे. दोनों फेज में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ा है.

चुनाव के दौरान कुछ जगह पर हंगामा की खबर

मतदान के दौरान, राजस्थान के कुछ इलाकों में विवाद और हंगामे की खबरें भी सामने आई थीं. हनुमानगढ़ के सुरेशिया इलाके में बूथ नंबर 129 और 130 पर दो प्रत्याशियों के बीच विवाद के बाद हाथापाई की बात सामने आई. एक प्रत्याशी ने दूसरे पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया. विवाद बढ़ने पर एक व्यक्ति पर ईंट से हमला किए जाने की सूचना भी मिली थी. इसके अलावा, टोंक और दौसा में भी मतदान के दौरान हंगामे की खबरें सामने आईं.

नतीजों के बाद मेयर और चेयरमैन की रेस तेज

नगर निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद मेयर, सभापति और नगरपालिका चेयरमैन बनाने की रेस शुरू होगी. 21 सितंबर को मेयर, सभापति और नगरपालिका चेयरमैन के लिए वोटिंग होगी. ऐसे में 14 सितंबर के नतीजे सिर्फ पार्षदों की जीत-हार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आगे निकायों की कमान किसके हाथ में जाएगी, इसका भी रास्ता साफ होगा. 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले इन निकाय चुनावों को राजनीतिक तौर पर भी अहम माना जा रहा है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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