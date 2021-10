Rajasthan Night Curfew: राजस्थान में कोरोना वायरस को लेकर नई गाइडलाइन (Corona Virus Guideline) जारी कर दी गई है. कोरोना वायरस के कम होते मामलों को लेकर राजस्थान सरकार ने कई नियमों में छूट दी है, तो कई मामलों में सख्ती दिखाई है. राजस्थान में रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew Timing in Rajasthan) की घोषणा हुई है. नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा. राजस्थान में पहले से ही रात्रि कर्फ्यू था, इसे फिर से बढ़ाने की घोषणा हुई है.Also Read - Team India Coach: भारतीय टीम के कोच बनना चाहते हैं यह ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर

ये हैं नए नियम (New Covid Guidelines for Rajasthan)

सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं. राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन के अनुसार, धार्मिक स्थल में 200 लोगों की उपस्थिति में परमीशन दे दी गई है. सिर्फ उन्हीं लोगों को अनुमति होंगी जिन्होंने कम से कम वैक्सीन की एक डोज़ ली होगी. ये अनुमति सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक रहेगी. मास्क भी लगाना होगा. Also Read - PUBG 2: जानिए कब लॉन्च होगा PUBG sequel, सामने आई अहम जानकारी

Rajasthan Govt releases revised COVID guidelines; allows religious programmes with an attendance of maximum 200 people (at least partially vaccinated); night curfew to remain in place between 10 pm & 5 am every day pic.twitter.com/LpaOcnn2Xy

— ANI (@ANI) October 11, 2021