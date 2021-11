Rajasthan New Minister Full List: राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शनिवार देर शाम अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) कैबिनेट के साभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) के आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सभी मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया है. रविवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत 15 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. इनमें 11 कैबिनेट और चार राज्य मंत्री होंगे. शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम 4 बजे राजभवन में होगा.Also Read - Rajasthan Cabinet Expansion: राजस्थान में कैबिनेट में फेरबदल से पहले गहलोत मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों का इस्तीफा

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट मंत्री के रूप में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश मीणा, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंद राम मेघवाल व शकुंतला रावत को शपथ दिलाई जाएगी. वहीं, विधायक जाहिदा खान, बृजेंद्र ओला, राजेंद्र गुढ़ा व मुरारीलाल मीणा को राज्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी.

A total of 15 Rajasthan leaders, including 11 cabinet ministers, to take oath as part of the state cabinet reshuffle pic.twitter.com/1crm8Rzfje

