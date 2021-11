Rajasthan New Ministers Oath Ceremony: राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 15 विधायकों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली. राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र (Kalraj Mishra) ने इन विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इनमें से 11 विधायकों ने कैबिनेट व चार विधायकों ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके साथ ही राज्य के अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित फेरबदल पूरा हो गया. राज्य की कांग्रेस सरकार अगले महीने अपने कार्यकाल के तीन साल पूरे करने जा रही है और मंत्रिमंडल में यह पहला फेरबदल है, जिसे पार्टी आलाकमान द्वारा क्षेत्रीय व जातीय संतुलन के साथ साथ पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.Also Read - Rajasthan Cabinet Reshuffle: गहलोत की नई कैबिनेट से सचिन पायलट खुश, कहा-सारी कमी अब पूरी हो गई

Jaipur: Govind Ram Meghwal and Shakuntala Rawat take oath as Cabinet ministers in Rajasthan Govt

Brijendra Singh Ola and Murari Lal Meena sworn in as ministers of state in the Cabinet pic.twitter.com/4qbctuxVkd

— ANI (@ANI) November 21, 2021