Rajasthan News: जोधपुर में एक ही परिवार के चार सदस्यों के जले हुए शव मिले, बीजेपी ने राज्य सरकार पर उठाए सवाल

जोधपुर: राजस्थान में जोधपुर जिले में बुधवार को एक ही परिवार के चार सदस्यों के जले हुए शव उनके घर में पाए गए. पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि घटना जोधपुर के ओसियां इलाके के चौराई गांव की है. वहीं, विपक्षी पार्टी बीजेपी ने राज्य की अशोक गहलोत सरकार पर सवाल उठाया है. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कहा, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है. हम रोज कह रहे हैं कि 4.5 साल में अपराधी बेखौफ हुए हैं, अपराध बढ़े हैं. सरकार केवल और केवल अपनी कुर्सी बचाने या वापस प्राप्त करने में मशगूल है. उसी के चलते राजस्थान में इस प्रकार के हालात बने हैं.

जोधपुर के जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इन लोगों की हत्या की गई और फिर उनके शवों को जला दिया गया. उन्होंने कहा, ”यह बदले की भावना से की गई हत्या का मामला लगता है.” उन्होंने कहा कि फॉरेन्सिक (एफएसएल… फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला) की एक टीम सबूत इकट्ठा कर रही है और पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच की रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चल पाएगा. जोधपुर के जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता समेत अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद हैं.