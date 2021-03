Rajasthan News: राजस्थान के अलवर जिले में पुलिस की कारस्तानी एक बार फिर सवालों के घेरे में है. यहां दहेज के लिए पति की प्रताड़ना से तंग आकर एक महिला थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी लेकिन यहां मौजूद सब इंस्पेक्टर ने ही कथित तौर पर तीन दिनों तक उसके साथ थाने में ही बलात्कार किया. महिला के संगीन आरोपों के बाद सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है. उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. Also Read - RPSC SI Recruitment 2021: राजस्थान पुलिस में SI के 859 पदों पर आवेदन करने के बचे हैं कुछ दिन, जल्द करें अप्लाई

घटना राजस्थान के अलवर जिले के खेड़ली थाने का है, जहां 26 वर्षीय पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 2 मार्च को वह दहेज की प्रताड़ना से तंग आ गई थी और अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए खेड़ली थाने गई थी. महिला ने बताया है कि इस दौरान थाने में उसकी मुलाक़ात सब इंस्पेक्टर भारत सिंह से हुई. Also Read - Supreme Court On Rape Case: नाबालिग लड़की से Rape के आरोपी से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या पीड़िता से करोगे शादी? जानें पूरा मामला..

भरत ने महिला को भरोसा दिलाया कि वह पति से जारी विवाद को निपटाने में उसकी मदद करेगा. इसके बाद भरत उसे कमरे में ले गया और थाना परिसर में ही उसके साथ बलात्कार किया. तीन दिन तक वह रोज महिला के साथ दुष्कर्म कर रहा था. परेशान महिला ने सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत की. इसके बाद मामला सामने आने के बाद जयपुर रेंज के आईजी और अलवर पुलिस अधीक्षक ने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी ली. Also Read - नहीं किया था दुष्कर्म, फिर भी 20 साल बिताए जेल में, इस शख्स की कहानी रौंगटे खड़े कर देगी...

Rajasthan: A police sub-inspector allegedly raped a woman for three days in Alwar’s Kherli Police Station where she had gone to file a complaint in a matter involving dowry. “The accused sub-inspector has been arrested,” says Jaipur Range IG Hawasing Ghumaria. pic.twitter.com/Ja8jCG2Owu

