Rajasthan Cabinet Expansion: राजस्थान की अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित फेरबदल रविवार को पूरा हो गया. मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद राजस्थान में 6 विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सलाहकार नियुक्त किया. मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सूचना में यह जानकारी दी गई. मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी सूचना के अनुसार कांग्रेस विधायक डॉ. जितेंद्र सिंह, राजकुमार शर्मा व दानिश अबरार तथा निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है.

इसे राज्य में बड़े पदों पर राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है. बता दें कि राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस के 15 विधायकों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली. राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इनमें से 11 विधायकों ने कैबिनेट व चार विधायकों ने राज्यमंत्री पद की शपथ ली.

After Cabinet reshuffle, Rajasthan Govt appoints six MLAs — Jitendra Singh, Babulal Nagar, Rajkumar Sharma, Sanyam Lodha, Ramkesh Meena, and Danish Abrar — as advisors to CM Ashok Gehlot

