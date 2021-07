Rajasthan News: राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह (SOG) ने बुधवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 5,80,000 रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं. SOG ने एक फैक्ट्री को भी जब्त कर लिया जो एक विला से चलाए जा रहे नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) को छापने में लगी हुई थी.Also Read - Delhi News: किराए के बदले कर दी बूढ़ी मालकिन की हत्या, शव के छोटे-छोटे टुकड़े कर लगाया ठिकाने

एसओजी अधिकारियों के मुताबिक, 'यह कार्रवाई बुधवार की सुबह जयपुर के पास गोनेर पदमपुरा में की गई. SOG को मिली जानकारी के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई. 5,80,000 रुपये के नकली नोटों के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले. नकली नोट छापने की मशीन, रंगीन प्रिंटर और स्कैनर सहित वहां पाए गए.'

Rajasthan | The special operations group (SOG) in Jaipur arrested two people for printing counterfeit notes, seized fake currency worth Rs 5,80,900, printing machine, laminator etc. Investigation underway. pic.twitter.com/jA9Sk2vJnh

