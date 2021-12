कोटा (राजस्थान): ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा (Brigadier Bhupesh Singh) की रविवार को ‘बूंदी के 26वें राजा’ (Raja of Hada Rajput of Bundi) के तौर पर ताजपोशी हुई. हाड़ा (Hada) के नाम पर शाही उत्तराधिकारी (Raja of Hada Rajput clan of Bundi) परिवार ने आपत्ति जताई है. हाड़ा इंडियन आर्मी (Indian Army) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) के कमांडर हैं और उन्हें सेना के कई पदकों से सम्मानित किया जा चुका है.Also Read - Tamil Nadu chopper crash: अपने खेत की मिट्टी में मिले सेना के जांबाज तेजा, तिरंगे से लेकर लिपटकर रोया परिवार

Indian Army’s Special Forces officer Brigadier Bhupesh Singh Hada of NSG today took over as the titular Maharao Raja of Hada Rajput clan of Bundi in Rajasthan: Arihant Singh, spokesperson of Paag Committee appointed to select the new head of Hada Rajput clan pic.twitter.com/Wt3WvbJl9C

