Rajasthan Update: पंजाब में कल 18 सितंबर शानिवार को मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह के इस्‍तीफे के घटनाक्रम के बीच राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के एक ऑफिसर ऑन स्‍पेशल ड्यूटी (ओसडी) को एक ट्वीट करने से एक विवाद बढ़ गया. मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने विवाद के बीच अपना इस्‍तीफा उन्‍हें भेज दिया है. इस पत्र में ओएसडी लोकेश शर्मा ने अपनी सफाई भी रखी है.Also Read - Rajasthan: पिता ने 4 बेटियों को पहले जहर खिलाया, पानी के टैंक में डुबोकर मारा, फिर सुसाइड की कोशिश की

बता दें कि कल शनिवार को राजस्‍थान के मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के ऑफिसर ऑन स्‍पेशल ड्यूटी (ओसडी) लोकेश शर्मा ने ट्वीट किया था. ” मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए.. बाड़ ही खेत को खाए, उस फसल को कौन बचाए!!” Also Read - अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस से भाजपा का मुकाबला करने की उम्मीद करना बेमानी: उमर अब्दुल्ला

Rajasthan | Lokesh Sharma, Officer on Special Duty (OSD) to Rajasthan CM Ashok Gehlot, has offered resignation after a tweet he posted on 18th September sparked controversy amid the political developments in Punjab pic.twitter.com/0ZmD0cMope

— ANI (@ANI) September 19, 2021