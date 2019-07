जयपुर: जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध अस्पतालों में एक नयी व्यवस्था की गयी है, जिसमें पंजीकरण कराने वाले रोगी को अपने धर्म की जानकारी भी देनी होगी. अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य जनसंख्या विशेष में रोगों का डेटाबेस तैयार करना है.

Dr. DS Meena, Superintendent SMS Hospital: This information is essential for clinical studies related to specific diseases. This helps in planning at every level for research and treatment as well. #Rajasthan pic.twitter.com/9dPieUOXl3

