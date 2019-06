जयपुर. राजस्थान के अलवर जिले में साल 2017 में गाय की तस्करी करने के आरोप में पीट-पीटकर मार डाले गए पहलू खान के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है. इसको लेकर आलोचना का शिकार हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि मामले की जांच पूर्व की भाजपा सरकार ने कराई थी. उन्होंने नए सिरे से जांच का आश्वासन दिया. गहलोत ने कहा, “हमारी सरकार में सिर्फ आरोप-पत्र दाखिल किया गया है. वसुंधरा राजे सरकार की जांच में विसंगतियां पाए जाने पर हम जांच करेंगे. किसी भी गलती का खुलासा होने पर हम दोबारा जांच कराने का आदेश देंगे.” खान को 2017 में जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर अलवर में पीट-पीटकर मार डाला गया था जब वह और उसके बेटे जयपुर में एक मेले से मवेशी खरीदकर हरियाणा के नूहं स्थित अपने घर ले जा रहे थे.

नमाज पढ़कर लौट रहे किशोर ने ‘जय श्रीराम’ नहीं कहा तो बाइक सवार लोगों ने की मारपीट

हालांकि राजस्थान पुलिस ने शनिवार को दाखिल किए गए आरोप-पत्र में पहलू खान को मरणोपरांत एक गोतस्कर बताया है और उस पर राजस्थान बोवाइन (गाय) पशु अधिनियम 1995 की विभिन्न धाराओं का आरोपी बताया है. उसके बेटे इरशाद (25) और आरिफ (22) के खिलाफ भी गोतस्करी और गोकशी के मामले दर्ज हैं. आरोप-पत्र में एक पिक-अप वाहन के चालक का भी नाम है. पुलिस सूत्रों ने कहा कि इस मामले में दो प्राथमिकियां दर्ज की गई थीं. जहां एक प्राथमिकी में आठ लोगों पर मॉब लिंचिंग का आरोप है, वहीं दूसरी में खान और उसके बेटों पर बिना अनुमति के मवेशियों का परिवहन करने का आरोप है. मॉब लिंचिंग के आठों आरोपी जमानत पर बाहर हैं.

since accused name in the chargesheet were not present at the time of the submission in December 2018, the District court accepted the Challan on 24thmay 2018. However, our government will see if investigation was done with predetermined intentions.

4/4

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 29, 2019