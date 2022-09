Rajasthan Political Crisis: राजस्थान में जारी सियासी संकट को लेकर पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन (Ajay Maken) ने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) को अपनी लिखित रिपोर्ट सौंप दी है. न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से इस जानकारी दी. पर्यवेक्षकों ने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi News) को सौंपी अपनी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) को क्लिनचिट दी है, हालांकि कुछ विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है.Also Read - Congress अध्यक्ष पद के चुनाव में नया ट्विस्ट! क्या पवन बंसल भी हैं रेस में? नामांकन फॉर्म मंगवाया और...

No direct reference to CM Ashok Gehlot in Congress observers’ report seeking disciplinary action against some of his loyalists: Sources

