जयपुर: पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उन पर भाजपा में जाने के लिए धन की पेशकश करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेसी विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा से एक रुपये और लिखित माफी की मांग की है. पायलट ने अपने वकील के जरिये मलिंगा को सात दिन के भीतर प्रेस में लिखित मांफी मांगने का एक कानूनी नोटिस भेजा है.

नोटिस में कहा गया है,''हमारे मुवक्विल पर झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाने के लिए इस नोटिस की प्राप्ति के सात दिन में हमारे मुवक्किल को राशि एक रूपया चुकाने और प्रेस के समक्ष लिखित माफी मांगने की मांग करते हैं.' नोटिस के अनुसार यदि मंलिगा लिखित माफी नहीं मांगते हैं और राशि नहीं चुकाते हैं तो उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Sachin Pilot, through his counsel, serves legal notice to Congress MLA Girraj Singh who alleged that Pilot offered him Rs 35 Cr to cross vote in Rajya Sabha polls. Notice demands a sum of Re 1 & written apology before Press for issuing "false & frivolous allegation" within 7 days pic.twitter.com/HTO3rJDpDl

— ANI (@ANI) July 22, 2020