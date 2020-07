नई दिल्ली: राजस्थान में कांग्रेस में सियासी जंग में मंगलवार को पद से हटाए जाने तत्‍काल बाद उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट की तुरंत और पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. पायलट ने ट्वीट करके कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं. सचिन पायलट ने अपना प्रोफाइल भी बदल लिया. Also Read - उपमुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट ने किया पहला ट्वीट- 'सत्य परेशान हो सकता है पराजित नही'

कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावती रुख अपनाने वाले नेता सचिन पायलट ने राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं.

Truth can be disturbed, cannot be defeated, tweets Sachin Pilot.

He has been removed as Rajasthan Deputy CM and state Congress chief. pic.twitter.com/JqjpMI9Uo2

