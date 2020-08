राजस्थान का सियासी (Rajasthan Political News) संकट खत्म हो चुका है. अब कांग्रेस (Congress) ने सचिन पायलट (Sachin Pilot) की ओर से की गई शिकायतों को सुनने के लिए तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया है. इसके साथ-साथ पार्टी ने अविनाश पांडे (Avinash Pandey) की जगह अजय माकन (Ajay Maken) को राजस्थान मामलों का प्रभारी नियुक्त किया है. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की तरफ से बनाए गए पैनल में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन शामिल हैं. Also Read - कांग्रेस ने अजय माकन को बनाया राजस्थान मामलों का प्रभारी महासचिव, पायलट बोले- वीर भूमि में आपका स्वागत है

पार्टी ने एक बयान जारी कर कहा, ‘कांग्रेस अध्यक्ष ने राजस्थान के हाल के मुद्दों के सुचारू समाधान के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई है. समिति के सदस्य अहमद पटेल, कांग्रेस महासचिव (संगठन) के सी वेणुगोपाल और कांग्रेस महासचिव एवं राजस्थान मामलों के प्रभारी अजय माकन हैं.’ ये नियुक्तियां ऐसी समय की गई हैं जब राजस्थान में हाल ही में कांग्रेस सरकार ने अहम विश्वासमत जीता है. इससे पहले राजस्थान में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बागी तेवर दिखाए थे.

पायलट गुट शासन में सक्रिय भागीदारी की मांग कर रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कामकाज के तौर-तरीके पर प्रश्न उठा रहा है. उसने कांग्रेस नेतृत्व के कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई कि उनके सारे मुद्दों का हल किया जाएगा. हालांकि पायलट और अन्य विधायकों के फिर से कांग्रेस के साथ आने के बाद बगावत शांत हो गई.

पायलट ने पार्टी के फैसले पर आभार जताया

सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के इस फैसले पर आभार जताया. उन्होंने ट्वीट किया, ‘राजस्थान में समन्वय स्थापित करने के लिए आज अहमद पटेल, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के रूप में तीन सदस्यीय कमेटी नियुक्त करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व का आभार. मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमेटी के मार्गदर्शन में राजस्थान में संगठन को एक नई दशा और दिशा मिलेगी.’

गहलोत ने किया ट्वीट

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन को राजस्थान मामलों का प्रभारी महासचिव नियुक्त करने के लिये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्णय का स्वागत किया. साथ ही उन्होंने अविनाश पांडे के प्रदेश प्रभारी के रूप में उनके बहुमूल्य समर्थन और मार्गदर्शन के लिये धन्यवाद दिया.

I welcome the decision of CP Smt. Sonia Gandhi ji to appoint Shri @ajaymaken as AICC General Secretary in-charge of #Rajasthan.

— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) August 16, 2020