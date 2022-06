जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित अनेक शहर बीते 24 घंटों में मानसून पूर्व बारिश में भीगे हैं. राजधानी जयपुर में भी शनिवार को मानसून पूर्व की पहली बारिश हुई. मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के अनेक इलाकों में बारिश का यह दौर अभी जारी रहने की उम्मीद है. राजधानी जयपुर के अनेक हिस्सों में शनिवार दोपहर और शाम को बारिश हुई.Also Read - कोटा जिले में फिर से लागू हुई 1 महीने के लिए धारा-144, जानिए किन कामों पर लगी सख्त रोक

मौसम केंद्र के अनुसार बीकानेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के जिलों में आगामी तीन-चार दिनों तक मानसून पूर्व गतिविधियां जारी रहने की प्रबल संभावना है. मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में मानसून पूर्व बारिश का दौर जारी है. पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है. सवाई माधोपुर, अलवर व भरतपुर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई है. Also Read - Weather Updates: दिल्ली-NCR के कई इलाकों में बारिश, IMD ने बताया आज दिन भर कैसा रहने वाला है मौसम

Vehicles trapped amid waterlogged roads in the wake of heavy rains in Bhilwara, Rajasthan pic.twitter.com/x06sBHTzLS

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 18, 2022