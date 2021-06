जयपुर: राजस्थान (Rajasthan) के भरतपुर (Bharatpur) जिले में एक पखवाड़े पहले डॉक्‍टर दंपती (Bharatpur’s doctor couple) की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या (shot dead in broad daylight)करने वाले दो बाइक सवारो में से पुलिस ने रविवार को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. Also Read - Rajasthan: कई कांग्रेसी विधायकों ने कहा फोन टेप किए जा रहे हैं, BJP ने कहा- कांग्रेस MLAs को डरा रही

पुलिस ने रविवार को अनुज गुर्जर (21) को गिरफ्तार कर लिया, इससे पहले हत्या के षड़यंत्र में शामिल तीन अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. Also Read - Diesel Price Increase: पेट्रोल के बाद अब डीजल भी 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंचा, इस राज्य में है सबसे महंगा

भरतपुर के पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमसेरा ने एक बयान में बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस दल ने भरतपुर में महिला मित्र से मिलने जा रहे गुर्जर का पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया.उस पर पांच हजार रुपए का इनाम था. Also Read - सचिन पायलट नाराज नहीं, कैबिनेट में खाली पद जल्द भरे जाएंगे: अजय माकन

पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन गुर्जर के साथ बाइक पर सवार दौलत गुर्जर, निरभान सिंह गुर्जर और महेश गुर्जर को गिरफ्तार कर चुकी है. इससे पहले 28 मई को हमलावरों ने कार में सवार डा सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता को सर्कुलर रोड पर केन्द्रीय बस अड्डे के पास रोककर उनकी गोली मार कर हत्या कर दी थी.

Rajasthan | Prime accused arrested in the murder case of Bharatpur’s doctor couple, says police

The couple was shot dead in broad daylight by two bike-borne miscreants on May 28. Anuj was nabbed while he was going to meet his girlfriend. Probe is on: DK Bishnoi, SP Bharatpur pic.twitter.com/WgDRxK1sFB

— ANI (@ANI) June 13, 2021