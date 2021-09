Rajasthan REET Exam 2021 News Updates: राजस्थान में शिक्षकों के लिए राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (REET Exam) दो पारियों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार को आयोजित की गई. इस दौरान कल अलवर जिले के एक परीक्षा केन्द्र पर पहली पारी की परीक्षा में देरी होने पर उम्मीदवारों ने आपत्ति जताई और प्रदर्शन किया और परीक्षा का बॉयकॉट किया.Also Read - Nakal ke Ajab Gazab Tarike: चप्पल में लगाई ब्लूटूथ डिवाइस, REET 2021 में ऐसे करना चाहते थे चीटिंग

अलवर के कलेक्टर ने बताया, किसान आंदोलन के कारण परीक्षा में 15 मिनट की देरी हुई. कुछ बच्चों ने पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई. उन्होंने परीक्षा का बहिष्कार किया. अलवर के कलेक्टर नन्नुमल पहाड़िया ने बताया, वे दूसरे बच्चों को भी उकसा कर बाहर लेकर आए. पहला पेपर फिर से लिया जाएगा. जिन बच्चों ने पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. कोई नकल नहीं हुई है. ये लोग माहौल ख़राब कर रहे हैं. Also Read - राहुल और प्रियंका गांधी से मिले सचिन पायलट, पंजाब के बाद अब राजस्थान पर टिकीं सबकी निगाहें

Exam began 15 minutes late. Candidates tried matching code number of question paper & OMR sheets, they were different as per Board’s system. Some candidates, who came unprepared, spread rumours of paper leak. They boycotted the exam & instigated others: Nannumal Pahadia, Alwar DM pic.twitter.com/TgWb50KCal

