Rajasthan Results: चुनावी नतीजों से पहले राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का बड़ा दावा, कहा- 'इस बार टूटेगा रिवाज, पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार'

Rajasthan Results 2023: राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर हुई वोटिंग के नतीजे आज आएंगे. वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू होगी और इसके बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे. राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है. यहां हर पांच साल बाद सरकार बदलने का रिवाज है. देखना यह होगा कि क्या इस बार भी यह रिवाज कायम रहता है? इन सबके बीच राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा दावा किया है. चुनावी नतीजों से ठीक पहले राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस बार रिवाज बदलेगा और राजस्थान में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी.

#WATCH | Jaipur, Rajasthan: On upcoming Assembly Election results, Congress President Govind Singh Dotasara says, “The voters of Rajasthan have shown their full faith & support to Congress candidates because of the good governance of the party…The guarantee of Congress and the… pic.twitter.com/qABUoz5a1m

— ANI (@ANI) December 3, 2023