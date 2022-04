Rajasthan, Kota, Chittorgarh,कोटा: राजस्थान (Rajasthan) के चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) जिले में स्थानीय हिस्ट्री शीटर की हत्या के एक दिन बाद मंगलवार को गुस्साई भीड़ ने राजस्थान रोडवेज की दो बसों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि एक सड़क पर जाम लगा दिया. पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान कोटा जिले के बोराबास गांव के रहने वाले देव गुर्जर (40) के रूप में हुई है. रवातभाटा पुलिस थाने ने उसे हिस्ट्री शीटर घोषित कर रखा था. गैंगस्टर देव गुर्जर के समर्थकों ने कोटा में उसकी कथित हत्या को लेकर एक मुर्दाघर के बाहर हंगामा किया. भीड़ ने एम्बुलेंस को रोका और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रही पुलिस पर पथराव किया. पथराव में कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है. इसका वीडियो भी सामने आया है.Also Read - राजस्थान के जैसलमेर में क्रैश हुआ वायुसेना का UAV विमान, जांच के आदेश

सोमवार शाम नाई की दुकान में गुर्जर की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी. पुलिस ने कहा कि हमले के बाद गुर्जर को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उसे कोटा भेजा गया, जहां से एक अन्य अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. Also Read - करौली हिंसा: आग की लपटों के बीच से पुलिसकर्मी ने ऐसे बचाई बच्ची की जिंदगी, CM गहलोत ने फोन कर की तारीफ

#WATCH | Supporters of gangster Deva Gurjar create ruckus outside a mortuary over his alleged murder in Rajasthan’s Kota pic.twitter.com/tnCGA3ioaj

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 5, 2022