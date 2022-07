Rajasthan News: राजस्थान के डीग क्षेत्र (Deeg) में खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर चल रहे साधुओं के आंदोलन के दौरान एक साधु ने बुधवार को आत्मदाह का प्रयास किया. अधिकारियों के अनुसार, घायल साधु को गंभीर अवस्था में जयपुर भेजा गया है. भरतपुर के डीसी आलोक रंजन के कहा कि साधु विजय दास (जिन्होंने खुद को आग लगा ली) की हालत अब स्थिर है. साधुओं ने अपना विरोध (पत्थर खनन पर) समाप्त कर दिया है. राज्य सरकार अगले 15 दिनों में इसे वन क्षेत्र घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी करेगी. उधर, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा जयपुर के सवाईमान सिंह चिकित्सालय पहुंचे और झुलसे संत विजयदास के स्वास्थ्य की जानकारी ली. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां ने भी अस्पताल पहुंचकर संत विजय दास की कुशलक्षेम जानी.Also Read - अशोक गहलोत बोले- खनन माफिया की पहचान कर बनाएं सूची, योजनाबद्ध तरीके से करें सख्त कार्रवाई

Bharatpur, Rajasthan | Sadhu Vijay Das (who set himself ablaze) in Deeg is stable now.The Sadhus have ended their protest (over stone mining).State govt will issue a notification in next 15 days to declare it as forest area…Mines located here are old mines:Alok Ranjan, DC(20.7) pic.twitter.com/eAJvU7wToz

