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Rajasthan Sdm Kajal Meena Arrested In Bribery Corruption Case

राजस्थान SDM पर गिरी गाज, अरेस्ट होने के साथ हो गईं सस्पेंड, जानिए क्या है पूरा मामला

राजस्थान की SDM काजल मीणा रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई हैं. जानिए RAS टॉपर अफसर होने के बाद भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके अलावा, कार्मिक विभाग ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है.

राजस्थान के करौली जिले में SDM पद पर सेवा दे रहीं काजल मीणा को गिरफ्तार किया गया है. आरोप है कि उन्होंने 60 हजार रुपये की रिश्वत ली थी. राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 16 अप्रैल को उन्हें दो अन्य लोगों के साथ रंगे हाथों पकड़ा. शिकायत मिलने के बाद, विभाग ने पहले मामले की जांच की और फिर जाल बिछाकर आरोपी पक्ष को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया. शुरुआती जांच में सामने आया कि मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंदर आता है, इसलिए तुरंत केस दर्ज कर गिरफ्तारी की गई.

काजल मीणा कौन है?

बता दें काजल मीणा 2024 बैच की राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) अधिकारी हैं. उन्होंने ST कैटेगरी में टॉप किया था, उनकी गिनती होनहार और तेज-तर्रार अफसरों में होती थी. ट्रेनिंग के दौरान, उन्हें टोंक में सहायक कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया था. इसके बाद, उन्हें प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा में उप-विभागीय अधिकारी (SDO) बनाया गया. हाल ही में उनकी पोस्टिंग करौली में SDM के रूप में हुई थी. कम समय में ही उन्होंने पहचान बना ली थी, लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद उनकी छवि पर बुरा असर पड़ा है.

ट्रेनिंग के वक्त खूब लूटी वाहवाही

काजल मीणा ने IIT मंडी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.tech किया है. तकनीकी क्षेत्र से आने के बावजूद, उन्होंने प्रशासनिक सेवा को चुना. काजल का मानना था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनकर वह समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं. ट्रेनिंग के दौरान, उन्होंने फील्ड में काम करते हुए अनुभव भी हासिल किया. जिससे उन्हें प्रशासनिक कामकाज की समझ बनी.

रिश्वत का पूरा मामला क्या है?

जानकारी के अनुसार, एक जमीन विवाद से जुड़े केस में अंतिम आदेश जारी करने के बदले रिश्वत मांगी जा रही थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि काजल मीणा अपने रीडर दिनेश कुमार सैनी के जरिए उससे पैसे की मांग कर रही थीं. शुरुआत में 1 लाख रुपये मांगे गए थे, जिसे बाद में घटाकर 50 हजार कर दिया गया. एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद, योजना बनाकर कार्रवाई की और आरोपी को 60 हजार रुपये लेते हुए पकड़ लिया. बताया गया कि इसमें से 50 हजार रुपये काजल मीणा के लिए थे, जबकि 10 हजार रुपये रीडर के हिस्से में थे.

काजल को सस्पेंड किया गया

काजल की गिरफ्तारी के बाद, कार्मिक विभाग ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया. एसीबी को जांच के दौरान, आरोपी के बैग से करीब 4 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी भी मिली है, जिसकी जांच अभी जारी है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.

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