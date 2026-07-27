राजस्थान में दिल दहला देने वाली घटना! पानी की टंकी में मिला पति-पत्नी और दो मासूम बच्चों का शव

जैसलमेर में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चों की पानी की टंकी में डूबने से मौत हो गई. शुरुआती जांच में घरेलू विवाद की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने अभी किसी निष्कर्ष से इनकार किया है.

Written by: Farha Fatima
Published: July 27, 2026, 12:45 PM IST
पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत से गांव में सनसनी (image AI)
पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत से गांव में सनसनी (image AI)
  • राजस्थान के जैसलमेर के लोहारकी गांव में एक ही परिवार के चार सदस्य पानी की टंकी में मृत मिले.
  • मृतकों में पति, पत्नी, 10 वर्षीय बेटा और 5 वर्षीय बेटी शामिल हैं.
  • शुरुआती जांच में घरेलू विवाद की आशंका है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी.

राजस्थान के जैसलमेर जिले के लोहारकी गांव में एक ही परिवार के चार सदस्य पानी की टंकी में मृत मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस आत्महत्या समेत सभी संभावित पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. IANS की खबर के मुताबिक, जैसलमेर जिले में एक दुखद घटना से हड़कंप मच गया है. रामदेवरा पुलिस स्टेशन इलाके के लोहारकी गांव में एक ही परिवार के चार सदस्य पानी की टंकी में मृत पाए गए. शवों का पता रविवार देर रात चला. इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा है. फिलहाल, पुलिस आत्महत्या के शक समेत सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है. पुलिस के अनुसार, घटना रात करीब 9 बजे हुई. रामदेवरा एसएचओ देवकिशन ने बताया कि जसराज के भाई ने उसे पानी की टंकी में कूदते हुए देखा और तुरंत शोर मचाया. परिवार के सदस्य और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन जब तक वे टंकी तक पहुंचे, तब तक चारों की डूबने से मौत हो चुकी थी. मृतकों की पहचान जुगताराम सुथार के बेटे जसराज सुथार (29), उनकी पत्नी निर्मा सुथार (25), उनके 10 साल के बेटे भरत और 5 साल की बेटी मनीषा के तौर पर हुई है.

असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद…

ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने टंकी से शव निकाले और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिए जाएंगे. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, सबूत इकट्ठा किए और महिला के रिश्तेदारों को सूचना दी. अधिकारियों ने कहा कि घटना की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही चलेगा. पुलिस परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है, ताकि इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाया जा सके.

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अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया

शुरुआती जांच से पता चलता है कि पति-पत्नी के बीच घरेलू झगड़ा हो सकता है, हालांकि अधिकारियों ने कहा कि अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा गया है और सभी पहलुओं की जांच जारी है. इस घटना से लोहारकी गांव और आसपास के इलाकों के लोग गहरे सदमे में हैं. घटना के बारे में सुनकर ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जांच पूरी होने तक कोई अटकलें न लगाएं.

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फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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