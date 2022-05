Rajasthan, Stone pelting, Dholpur district: राजस्थान के धौलपुर जिले के बारी शहर में आज गुरुवार को भारी हंगामा हुआ है. धौलपुर जिले के बारी शहर में आज उस समय पथराव हुआ, जब एक व्यक्ति के रिश्तेदारों ने दावा किया कि उसे पुलिस ने कथित तौर पर पीटा था. वहीं पुलिस का कहना है कि एक व्यक्ति को उसके परिजन की शिकायत के बाद थाने में लाया गया था. चूंकि वह नशे में था, पुलिस उसे अस्पताल ले गई और उसके रिश्तेदारों को सूचित किया गया था.Also Read - अजमेर की दरगाह में अब हिंदू प्रतीक होने का विवादित दावा, कमेटी ने किया खारिज

राजस्थान के धौलपुर में पुलिस ने बलात्कार के एक आरोपी को यहां सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है. लोगों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी के साथ मारपीट की. पुलिस ने बताया कि घटना जिले के बाड़ी कस्बे की है. उनका कहना है कि कुछ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस पर पथराव किया. हालांकि पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है, Also Read - घूमिये राजस्थान का वो गांव जो 200 साल पहले हो गया था खाली, रहस्य से भरी हुई है यहां की कहानी

Rajasthan | Police arrested him in a personal family matter. He was taken to a police station & was beaten by them, though not in front of me. From there, they took him to a hospital while he was vomiting: Wife of victim Krishna pic.twitter.com/buAVmOkwBL

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 26, 2022