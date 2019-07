जयपुर: राजस्थान के कोटा और आसपास के इलाकों में शनिवार रात से हो रही लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है और रास्‍तों में बचाव के लिए नावें तक चलाई जा रहीं हैं. कई कॉलोनियों में निचले तल पर पानी भर जाने से लोग छतों पर या पहली मंजिल पर शरण लिए हुए थे. राहत कार्य अब भी जारी है. राज्य के अन्य स्थानों पर भी लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है. आपदा राहत दल के एक सदस्य ने बताया, अब तक करीब 100 से अधिक लोगों को अन्य स्थानों पर भेजा गया है.

विभाग ने बांरा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और राजसमंद में कुछ स्थानों पर रविवार को मूसलाधार बारिश और राज्य के अन्य जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है.

Rajasthan: Streets in Kota are flooded following heavy rainfall in the region. pic.twitter.com/bzhmi7Tv8S

