राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में आज गुरुवार तड़के एक सड़क हादसे में सेना के तीन सैनिकों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य घायल हो गए. पुलिस के अनुसार यह हादसा उस समय हुआ जब सैनिकों की जिप्सी पलट गयी और उसमें आग लग गई. सीएम अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख जताया है.

सेना के अधिकारी ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में आर्मी की जिप्‍सी कार पलट जाने से तीन सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई, पांच जवान घायल हो गए. यह हादसा श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के गोपालसर में हुआ है.

Rajasthan: Three security personnel killed, five injured after their vehicle turned turtle in Suratgarh, Sri Ganganagar district last night

— ANI (@ANI) March 25, 2021