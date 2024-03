राजस्थान में दो दिनों के लिए पेट्रोल पंप बंद, जनता परेशान; VAT रेट कम करने की है मांग

राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने राज्य में दो दिनों के लिए पेट्रोल की बिक्री पर रोक लगा दी है. एसोसिएशन नेउच्च ईंधन कीमतों की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए ये हड़ताल की है. हड़ताल के मुताबिक, सुबह आज 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए पेट्रोल की “कोई खरीद, बिक्री नहीं” होगी.

जयपुर के रहने वाले सुरेश कुमार ने कहा, “मैं रिद्धि-सिद्धि सर्किल से आया हूं. कहीं भी पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही है. हम कामकाजी लोग हैं और हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसे जल्द से जल्द फिर से शुरू किया जाना चाहिए. सभी पेट्रोल पंप बंद हैं.”

