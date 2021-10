Panchayat Samiti members chunav and Zilla Parishad member chunav in Alwar and Dholpur districts जयपुर: राजस्थान के दो जिलों अलवर और धौलपुर जिलों में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान मंगलवार यानि 26 अक्टूबर को होगा. तीनों चरण के मतदान के बाद 29 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी. प्रमुख और प्रधान का चुनाव 30 अक्टूबर व उप प्रमुख व उप प्रधान का चुनाव 31 अक्टूबर को करवाया जाएगा.Also Read - Karwa Chauth Ka Chand Kab Niklega: जानिए आपके शहर में कब निकलेगा चांद: यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के इन शहरों में इस समय निकलेगा करवा चौथ का चांद

निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि तीसरे और अंतिम चरण में कुल मिलाकर कुल सात लाख 86 हजार 738 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि इन चुनावों के लिए 1066 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं.

तीसरे और अंतिम चरण में सात पंचायत समितियों के 167 वार्डों एवं उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा. उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सदस्यों के लिए 606 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे.

बता दें कि अलवर और धौलपुर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए तीन चरणों में चुनाव करवाए जा रहे हैं. तीनों चरण के मतदान के बाद 29 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर मतगणना करवाई जाएगी. उन्होंने बताया कि प्रमुख और प्रधान का चुनाव 30 अक्टूबर व उप प्रमुख व उप प्रधान का चुनाव 31 अक्टूबर को करवाया जाएगा. इनपुट (भाषा)