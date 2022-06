Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के बीच सोमवार को प्री मॉनसून ने दस्तक दे दिया है और दस्तक देते ही आम लोगों के लिए कई परेशानियों को भी साथ लेकर आया. राजस्थान के बाड़मेर में सोमवार को करीब छह घंटे तक प्री-मानसून की बारिश होती रही और पानी इतना बरसा कि हालात बिगड़ गए. कई जगह सड़कें बह गईं और सड़कों पर जलभराव हो गया. कई घरों-दुकानों में पानी घुस गया, कई गाड़ियां बह गईं, कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया. सोमवार की शाम करीब 5 बजे से बारिश शुरू हुई जो रात 11 बजे तक जारी रही. बारिश के कारण 5 घंटे तक पूरे शहर की बिजली गुल हो गई. जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान बाड़मेर जिले के बॉर्डर से लगे चौहटन कस्बे और उसके आसपास के इलाकों में हुआ है.Also Read - Weather Update: दिल्ली में बारिश का इंतजार, बिहार-झारखंड सहित इन राज्यों में बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट जारी

#WATCH | Rajasthan: As heavy rainfall continues to lash Barmer, severe waterlogging is witnessed in several parts of the city. pic.twitter.com/gVIzYmybGU

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 14, 2022