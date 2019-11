नई दिल्‍ली: राजस्‍थान में एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है. इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 20 से 25 लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं. बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ में में एक बस और ट्रक के बीच हुई भीषण भिड़ंत हुई है.

आरंभिक जानकारी के मुताबिक, नेशनल हाईवे-11 पर बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ के पास बस-ट्रक भिड़ंत में 10 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बस बीकानेर से जयपुर जा रही थी और टक्कर के बाद उसमें आग लग गई.

Rajasthan: 10 people killed, 20-25 injured in collision between a bus and truck on National Highway 11 near Shri Dungargarh in Bikaner district pic.twitter.com/Pcfc42xdix

— ANI (@ANI) November 18, 2019