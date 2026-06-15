VIDEO: राजस्थान में अचानक आई धूल भरी आंधी, देखिए कैसे मिनटों में पलट गया मौसम का मिजाज

तपती और झुलसाती गर्मी के बीच दोपहर करीब 1 बजे अचानक आसमान में उत्तरी दिशा से रेत की एक विशाल और खौफनाक दीवार उठती हुई दिखाई दी.

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राजस्तान के चुरू में चली धूल भरी आंधी. (Photo/X)

Rajasthan Weather News Update: राजस्थान के चुरू जिले में सोमवार दोपहर को कुदरत का ऐसा हैरान कर देने वाला रूप देखने को मिला, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. तपती और झुलसाती गर्मी के बीच दोपहर करीब 1 बजे अचानक आसमान में उत्तरी दिशा से रेत की एक विशाल और खौफनाक दीवार उठती हुई दिखाई दी. देखते ही देखते महज कुछ ही मिनटों के भीतर इस भीषण धूल भरी आंधी ने पूरे चुरू शहर और उसके आस-पास के सारे हाईवों को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले लिया.

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दोपहर में छा गया अंधेरा

दोपहर के उजाले में अचानक ऐसा अंधेरा आया कि दिन में ही काली रात जैसा मंजर पसर गया. मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि इस बवंडर के दौरान हवाओं की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई है. धूल का गुबार इतना घना और गहरा था कि हाईवे पर विजिबिलिटी (दृश्यता) घटकर शून्य के करीब पहुंच गई. सड़कों पर रेंग रहे वाहनों के पहिए जहां के तहां थम गए.

जान बचाने के लिए भागने लगे लोग

जीरो विजिबिलिटी में आगे का रास्ता देखने के लिए लोगों को दोपहर में ही अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स और इंडिकेटर जलाने पड़े. राहगीरों और बाइक सवारों ने अपनी जान बचाने के लिए नजदीकी दुकानों, पेट्रोल पंपों और फ्लाईओवरों के नीचे शरण ली. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रेत का एक विशाल बवंडर पूरी इमारतों और रास्तों को एक झटके में लील गया.

देखिए वीडियो

#WATCH | Rajasthan: A storm kicks up a wall of dust in Churu, this afternoon, engulfing the city. pic.twitter.com/uASiBTFbUH — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 15, 2026

क्या बोले मौसम वैज्ञानिक

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, थार रेगिस्तान के ऊपर अत्यधिक गर्मी के कारण बने कम दबाव के क्षेत्र और एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के टकराने से यह स्थिति पैदा हुई है. इस बवंडर ने न केवल चुरू, बल्कि राजस्थान के कई सीमावर्ती इलाकों में दैनिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया. तेज हवाओं के कारण कई जगहों पर बिजली के तार टूटने और पेड़ों की शाखाएं गिरने की भी खबरें हैं. (एजेंसी इनपुट्स सहित)