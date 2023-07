राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का आरोप, 50 लोगों ने मुझ पर हमला किया, मुक्के और लातें मारीं, कांग्रेस नेताओं ने मुझे विधानसभा से बाहर खींचा

Rajasthan, Congress, BJP, जयपुर: राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ( Rajendra Singh Gudha) ने आज सोमवार को कांग्रेस नेताओं पर हमला करने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा, “लगभग 50 लोगों ने मुझ पर हमला किया, मुझे मुक्का मारा, लात मारी और कांग्रेस नेताओं ने मुझे विधानसभा से बाहर खींच लिया. राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Assembly) के अध्यक्ष ने मुझे बोलने की अनुमति भी नहीं दी. मेरे खिलाफ आरोप लगाए गए कि मैं बीजेपी के साथ हूं. मैं जानना चाहता हूं कि मेरी गलती क्या है?”

राजस्थान विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायकों के सहयोग से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा द्वारा सदन में अनियंत्रित माहौल बनाये जाने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई. गुढ़ा, जिन्हें विधानसभा में अपनी ही कांग्रेस सरकार को घेरने के बाद शुक्रवार को राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया था.

राजेंद्र गुढ़ा एक “लाल डायरी” के साथ स्पीकर सीपी जोशी की कुर्सी के पास पहुंचे और उनके साथ बहस की. जैसे ही गुढ़ा ने लाल रंग की डायरी लहराई, स्पीकर ने उन्हें अपने कक्ष में आने के लिए कहा. कुछ देर बाद गुढ़ा संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के पास पहुंचे और बोलने के लिए खड़े हुए तो उनसे भिड़ गए.