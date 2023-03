करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन हार्ट अटैक से हुआ, अस्पताल का बयान

जयपुर: राजपूत नेता और राजपूत संगठन करणी सेना के संस्थापक (Rajput Karni Sena founder) लोकेंद्र सिंह कालवी (Lokendra Singh Kalvi) का मंगलवार को यहां एक सरकारी अस्पताल में निधन हो गया. उनके पारिवारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि देर रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण उनका निधन हो गया. कालवी पिछले कुछ दिनों से जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती थे.

सूत्रों ने कहा कि उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नागौर जिले के कालवी गांव में किया गया . राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनियां ने कालवी के निधन पर संवेदना व्यक्त की है.

एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अचल शर्मा ने कहा, राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी का कल रात जयपुर के सवाई मान सिंह (एसएमएस) अस्पताल में निधन हो गया. ब्रेन स्ट्रोक से पीड़ित होने के बाद जून 2022 से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था.