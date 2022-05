कांग्रेस पार्टी (Congress Party) इन दिनों उदयपुर (Udaipur) में नव संकल्प चिंतन शिविर (Nav Samkalp Chintan Shivir) में व्यस्त है. पार्टी के धुरंधर नेता अपने विचार और सुझावों के जरिए कांग्रेस पार्टी के भविष्य की रूपरेखा और वह कैसे देश में मजबूती से उभरे इस पर मंथन करने में जुटे हैं. इस बीच एक ख़बर आई कि कांग्रेस में एक परिवार, एक टिकट फॉर्मूला (One Family, One Ticket Formula) लागू होगा. हालांकि, ये ख़बर बाहर आते ही कांग्रेस नेताओं ने मीडिया के एक हिस्से पर पक्षपाती और झूठी रिपोर्टिंग के आरोप भी लगाए. तो आखिर इस फॉर्मूले की पूरी हकीकत क्या है ?. आइए समझते हैं कि क्यों ये आधा सच है ?Also Read - बाल विवाह रुकवाने पहुंची पुलिस पर बरसा दिए पत्थर, मौका छोड़कर भागने को हुई मजबूर, मामला दर्ज

दरअसल, कांग्रेस में अब अगले चुनावों से पहले टिकटों को लेकर पार्टी बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी कर रही है. अब एक परिवार, एक टिकट योजना पर कांग्रेस काम कर रही है. चिंतन शिविर में संगठन में बदलाव और राजनीतिक मामलों पर बने पैनल ने य​ह सिफारिश की है. कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी महासचिव अजय माकन ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पैनल में यह चर्चा हुई है कि एक परिवार से एक टिकट/पद के फॉर्मूला को लागू किया जाए. इसके तहत अब पार्टी में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को ही टिकट देने पर चर्चा हुई है. माकन ने कहा कि हालांकि, अगर इस फॉर्मूले को दरकिनार कर एक ही परिवार से दो टिकटें या पद दिए जाने हैं तो एक शर्त लागू होगी. शर्त ये रहेगी कि जिसे भी टिकट दिया जाए, उसने कम से कम 5 साल पार्टी में काम किया हो. साथ ही नए आने वालों को टिकट न दिया जाए. Also Read - रणथंभौर टाइगर रिजर्व में संदिग्ध परिस्थितियों में बाघिन की मौत, बाघ टी-58 के साथ रहती थी टी-61

माकन ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि उनके पैनल ने ये भी सिफारिश की है कि पार्टी में लगातार किसी को 5 साल के बाद पद नहीं दिया जाए. कम से कम 3 साल का कूलिंग पीरियड रहे. तीन साल के अंतराल के बाद ही आगे कोई पद दिया जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर कोई व्यक्ति लगातार पांच साल के बाद पद पर रह जाता है तो वह तीन साल का गैप लेने के बाद ही अगला पद ले सकेगा. उल्लेखनीय है कि एक परिवार, एक टिकट का नियम बनाकर कांग्रेस ने अपने पुराने नेताओं के लिए रास्ता खोला है. साथ ही कांग्रेस ने पांच साल सक्रियता के नियम से ये भी संभावना छोड़ दी है कि एक परिवार से दूसरा टिकट भी दिया जा सकता है. हालांकि, पैनल ने ये सिफारिश की है कि किसी भी नए शख्स को टिकट नहीं मिलेगा. Also Read - गहलोत के मंत्री बोले- महंगाई जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदुत्व के नाम पर अशांति फैला रही है भाजपा

गांधी परिवार पर लागू नहीं होगा प्रावधान ?

जब माकन से गांधी परिवार पर यह प्रावधान लागू होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह सवाल गांधी परिवार का नहीं है. कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव संगठन चुनाव की प्रक्रिया से होगा. चिंतन शिविर से कांग्रेस अध्यक्ष के चयन का कोई संबंध नहीं है. अजय माकन ने इस तरह के संकेत भी दिए कि गांधी परिवार पर एक परिवार एक टिकट का प्रावधान शायद ही लागू हो. हालांकि, इसके बारे में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास ने साफ किया कि ये नियम लागू रहेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को टिकट नहीं दिया जा सकता. इसमें अपवाद ये होगा कि अगर एक परिवार से दो टिकट या पद दिए जाने हैं तो परिवार या शख्स पांच साल से ज्यादा वक्त से पार्टी से जुड़ा हो.

पैराशूट उम्मीदवारों का क्या ?

उल्लेखनीय है कि सीएम गहलोत से लेकर मंत्रियों और नेताओं तक के परिवारों से एक से ज्यादा टिकट कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर कई मंत्रियों और नेताओं के परिवारों से एक से ज्यादा टिकट दिए जाते रहे हैं. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को लोकसभा चुनाव में जोधपुर से ​टिकट दिया गया था. मंत्री महेंद्र जीत मालवीय की पत्नी रेशम मालवीय को बांसवाउ़ा जिला प्रमुख बनाया गया. कांग्रेस में राजनीतिक परिवारों की लंबी कतार है जिन्हें बार बार टिकट मिला है. खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी बारां जिला प्रमुख हैं. मंत्री जाहिदा खान की बेटी प्रधान हैं. मंत्री गोविंदराम मेघवाल की बेटी, पुत्रवधू को भी प्रधान का टिकट दिया है. इसके अलावा दर्जन भर विधायकों के परिवारों से नगरपालिका अध्यक्ष, प्रधान के टिकट दिए गए थे.

राहुल गांधी ने लिया था यू-टर्न

कांग्रेस में बदलावों की सिफारिशों के हिसाब से अब पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने की सिफारिश की गई है. कांग्रेस में बड़ी संख्या में पैराशूटी उम्मीदवार उतारे जाते रहे हैं. पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हो चुका है. पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान बांसवाड़ा की सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि इस बार पैराशूटर्स की रस्सी आसमान से ही काट दी जाएगी. राहुल गांधी ने 2018 के विधानसभा चुनावें से पहले ही पैराशूटर्स उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने की घोषणा की. लेकिन दो महीने बाद ही इस पर यू टर्न ले लिया था. विधानसभा चुनावों में आधे घंटे पहले कांग्रेस में शामिल हुए कन्हैयालाल झंवर को टिकट दिया गया. बीजेपी के तत्कलीन सासंद हरीश मीणा को भी टिकट दिया गया. दर्जन भर सीटों पर पैराशूटी उम्मीदार उतारे गए थे. दोनों प्रावधान लागू हुए तो कई सिायासी परिवार और नेता बाहर होंगे.

(इनपुट- सुशांत पारीक)