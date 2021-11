Jhunjhunu: राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव (Lalu Yadav) का वह बयान याद है, जिसमें उन्होंने कहा था, ‘बिहार (Bihar) की सड़कें हों तो हेमा मालिनी (Hema Malini) के गालों जैसी…’ वो 2005 की बात है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए (UPA) सरकार का हिस्सा थे और उनके पास रेल मंत्रालय (Railway Minister) का भारी-भरकम महकमा था. लेकिन सड़कें कितनी सपाट और अच्छी होनी चाहिए यह विवाद आज भी 2005 की तरह ही बना हुआ है. लालू यादव के उस बयान के 16 साल बाद आज राजस्थान के एक मंत्री का कहना है कि सड़कें कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) के गालों जैसी होनी चाहिए. विवाद तब भी हुआ था और आज भी हो रहा है. लेकिन इस तरह के बयान देश के राजनेताओं की मानसिकता की झलक दे जाते हैं.Also Read - Lalu Yadav का दिखा दबंग अवतार, जब पटना की सड़कों पर अकेले जीप लेकर निकले लालू, देखें Video

राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा (Rajendra Singh Gudha) की चाहत है कि सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी होनी चाहिए. बयान मंगलवार कहा है, जब मंत्री महोदय ‘प्रशासन गांवों के संग’ अभियान के तहत राज्य में झुंझुनूं के पौंख गांव में मौजूद थे. यहां पीडब्ल्यूडी के सीनियर इंजीनियर उन्हें सड़कों के बारे में जानकारी दे रहे थे. इसी दौरान मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एसई से माइक ले लिया. Also Read - Vicky Kaushal की X Girlfriend हरलीन सेठी ने कैटरीना के गाने पर किया डांस, आग लगा दी बस आग...

माइक लेते ही मंत्री महोदय बोले, ‘सड़कें बननी चाहिए… हेमा मालिनी के गालों जैसी’ फिर उन्होंने खुद ही अपनी बात काटी और बोले – ‘हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई हैं.’ फिर मंत्री महोदय ने वहां उपस्थित लोगों से पूछना शुरू किया, ‘आजकल की कौन सी अभिनेत्री है? मुझे नाम नहीं मालूम.’ मंत्री के प्रश्न पर उपस्थित लोगों ने कैटरीना कैफ का नाम ले लिया. इसके बाद मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा बोले, ‘सुनो एसई साहब, सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए.’ उपस्थित लोग मंत्री महोदय की इस बात पर ठहाके लगाकर हंसने लगे. Also Read - कांग्रेस नेता Kirti Jha Azad ने 'हाथ का साथ' छोड़ थामा ममता बनर्जी की पार्टी TMC का दामन, कही यह बात

#WATCH | "Roads should be made like Katrina Kaif's cheeks", said Rajasthan Minister Rajendra Singh Gudha while addressing a public gathering in Jhunjhunu district (23.11) pic.twitter.com/87JfD5cJxV

— ANI (@ANI) November 24, 2021