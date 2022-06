राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) उनके पितातुल्य हैं और वह उनकी किसी बात को अन्यथा नहीं लेते हैं. गहलोत के हालिया बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था.. मुझे कुछ नाकारा, निकम्मा ऐसी बहुत सारी बातें बोल दी थीं.. लेकिन अशोक गहलोत जी अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं. वो कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसे अन्यथा नहीं लेता.’ मालूम हो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने बयान से साबित कर दिया है कि वे 2020 में उनकी सरकार गिराने (के प्रयास) में मुख्य किरदार थे, और सचिन पायलट के साथ मिले हुए थे.’Also Read - सोनिया गांधी के निजी सचिव पर रेप का आरोप, महिला ने उत्तम नगर थाने में दर्ज कराई शिकायत

गहलोत ने कहा, ‘अब आप शेखावत जो सचिन पायलट जी का नाम ले रहे हो कि उन्होंने चूक कर दी, तो और साबित हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने, खुद ने कि आप उनके साथ मिले हुए थे.’ हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने धैर्य की बात करते हुए पायलट का नाम लिया था. इसका जिक्र करते हुए पायलट ने कहा, ‘अब अगर मेरे धैर्य की प्रशंसा राहुल गांधी जैसे नेता करते हैं या उसको पसंद करते हैं तो मुझको लगता है कि अब आगे कुछ रहा नहीं बोलने के लिये.’ Also Read - जिन अडानी-अंबानी को लेकर निशाना साधते हैं राहुल गांधी, उन उद्यमियों ने सबसे बड़े निवेश का वादा कांग्रेस शासित राजस्थान में किया

