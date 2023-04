सचिन पायलट का अनशन खत्म, बोले- भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा आंदोलन जारी रहेगा

जयपुर: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (senior Congress leader) सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने आज मंगलवार को अपना एक दिवसीय अनशन (daylong fast) शाम 4 बजे समाप्त कर दिया है. पायलट आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक भाजपा सरकार के कार्यकाल में कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर अपनी ही सरकार से कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठे. जयपुर में सचिन पायलट ने अनशन खत्म करने के बाद कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा आंदोलन जारी (Movement Against Corruption) रहेगा.

पायलट जयपुर में शहीद स्मारक पर अनशन खत्म करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे.पायलट ने कहा, हमने लोगों को आश्वासन दिया था कि राज्य में पूर्व भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी.