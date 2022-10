जयपुर: जयपुर से झालावाड़ जाने वाली ट्रेन में एक अलग ही नजारा था. वह वसुंधरा राजे (Vasundhara Raje) के झालावाड़ पहुंचे थे. इस दौरान यात्रियों को मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ सेल्फी लेने के लिए कतार में खड़ा देखा गया. राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर चल रहे सियासी ड्रामे के बीच सचिन पायलट साढ़े तीन साल बाद झालावाड़ पहुंचे. वह सुबह जयपुर रेलवे स्टेशन से निकले. सचिन पायलट (Sachin Pilot) को अपने साथ यात्रा करते देख थ्री टियर एसी डिब्बे में बैठे यात्री हैरान रह गए. वे उनके साथ सेल्फी लेने लगे. ट्रेन जैसे ही सवाई माधोपुर पहुंची, समर्थक ढोल-नगाड़े लेकर स्टेशन पहुंचे और ‘सचिन पायलट जिंदाबाद’ और ‘आई लव यू’ के नारे लगाए.Also Read - तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्र सरकार को दी चेतावनी, हिंदी थोपकर एक और भाषा युद्ध शुरू नहीं किया जाए

इसके बाद पायलट अखिल भारतीय यादव युवा महासभा में भाग लेने झालावाड़ पहुंचे. झालावाड़ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है. रेगिस्तानी राज्य में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच राजनीतिक विशेषज्ञ पायलट के झालावाड़ घूमने के मायने तलाशने में जुटे हैं. उनके दौरे पर हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. पायलट सोमवार सुबह 9.55 बजे जयपुर जंक्शन से रवाना हुए. ट्रेन के यात्री पायलट को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और उनसे सेल्फी के लिए अनुरोध किया. यहां तक कि सचिन पायलट भी उन्हें मना नहीं कर पाए. इस दौरान दोपहर करीब 12:25 बजे सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर पायलट के स्वागत के लिए ढोल-नगाड़ों के साथ समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी.

