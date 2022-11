जयपुर: कांग्रेस शासित राजस्थान में सितंबर में पैदा हुए राजनीतिक संकट पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पार्टी नेता सचिन पायलट ने बुधवार को संकेत दिए कि पार्टी जल्द ही उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने अनुशासनहीनता के लिए नोटिस दिया था. पायलट ने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस राजस्थान में राजनीतिक अनिर्णय की स्थिति को समाप्त करे. साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रशंसा किए जाने पर कटाक्ष करते हुए इसे रोचक घटनाक्रम बताया और कहा कि इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.Also Read - लोकतांत्रिक भारत में ''राजा-रानी'' वाले दिन गए, फिर हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनाएं: अमित शाह

वहीं, अलवर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की टिप्पणी पर कहा, उन्हें ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. केसी वेणुगोपाल ने पार्टी में सभी से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करने को कहा है. हम चाहते हैं कि सभी अनुशासन का पालन करें. Also Read - चुनाव से पहले मुफ्त सौगात के वादों के खिलाफ याचिकाओं को तीन न्यायाधीशों की पीठ सुनेगी: सुप्रीम कोर्ट

पायलट ने कहा कि अब समय आ गया है कि कांग्रेस राजस्थान में राजनीतिक अनिर्णय की स्थिति को समाप्त करे. इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ाई किए जाने पर कटाक्ष करते हुए इसे ‘रोचक घटनाक्रम’ बताया और कहा कि इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. Also Read - विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राजस्थान की सरकार राज्य की महिलाओं को देगी स्मार्टफोन

Alwar, Rajasthan | They should not make such remarks. KC Venugopal has asked everybody in the party to not make any such remarks. We want that everybody should follow discipline: Rajasthan CM Ashok Gehlot on Sachin Pilot’s remarks https://t.co/ptGGHUY7M3 pic.twitter.com/ELTQLrNG3K

— ANI (@ANI) November 2, 2022