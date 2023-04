सचिन पायलट बोले, फास्ट किए दो हफ्ते हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं BJP के भ्रष्टाचार पर एक्शन की मांग पर अडिग हूं

जयपुर: राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Rajasthan EX DY CM)सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने रविवार को कहा कि वह पिछली बीजेपी सरकार (BJP Govt) में भ्रष्टाचार (Corruption) के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी ही सरकार (Congress Govt) के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेंगे. पायलट ने कहा कि वह राज्य कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपने रुख से पीछे नहीं हट रहे हैं और पिछली सरकार से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई करने के लिए “विनम्रतापूर्वक अनुरोध” कर रहे हैं. पायलट ने कहा, मैंने 11 अप्रैल को एक दिन का उपवास किया. आज दो सप्ताह हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.

पायलट ने जयपुर में संवाददाताओं से कहा, “इसलिए, मैं फिर से सरकार से विनम्रतापूर्वक लोगों से किए गए वादों को पूरा करने का अनुरोध कर रहा हूं.” उन्होंने कहा कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को भी ‘पार्टी विरोधी’ गतिविधि बताया जा रहा है.

पायलट ने कहा कि 11 अप्रैल को दिन भर के उपवास के बावजूद ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. “सच बोलना, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, कांग्रेस पार्टी के मूल्यों में से एक है. इन मूल्यों का पालन करते हुए मैंने 11 अप्रैल को एक दिन का उपवास किया. आज दो सप्ताह हो गए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है.”

पायलट शहर के झाड़खड़ मंदिर (शिव मंदिर) में पूजा-अर्चना करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे.