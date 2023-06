Rajesh Pilot Death Anniversary: सचिन पायलट बोले- राजनीति में राय रखना बहुत महत्वपूर्ण, मैंने वसुंधरा राजे का विरोध किया, लेकिन अपशब्द नहीं निकला

Rajasthan Assembly Election 2023: राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 पास ही हैं लेकिन कांग्रेस नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने आज रविवार को एक बार फिर पार्टी को अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वह भ्रष्टाचार के मामले में चुप रहने वाले नहीं हैं. दौसा में आज अपने पिता राजेश पायलट (Rajesh Pilot death anniversary) की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद पायलट ने बड़ा बयान देते हुए साफ संकेत दे दिया कि वह चुप बैठने वाले नेता नहीं है.

सचिन पायलट ने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, अगर हमारे शासन में कोई कमी है तो हमें दूसरों को दोष दिए बिना उसे सुधारना चाहिए. मैंने किसी को बदनाम करने के लिए अपनी मांगों को आगे नहीं रखा. राजनीति में अपनी राय रखना बहुत महत्वपूर्ण है.