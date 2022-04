Sadhvi Ritambhara wants a Film on Ram Mandir Andolan: साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि एक फिल्म राम मंदिर आंदोलन पर भी बननी चाहिए ताकि लोगों को आंदोलन की सच्चाई का पता चल सके. उन्होंने कहा कि 500 साल तक चले आंदोलन का सुखद अंत हुआ. हम लोग भाग्यशाली हैं कि राम मंदिर का निर्माण होता देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन पर फिल्म इसीलिए बननी चाहिए ताकि इसकी सच्चाई लोगों को पता चल सके. फिलहाल, देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और राज्य अपना काम कर रहा है.Also Read - The Kashmir Files: माता-पिता की मौत पर नहीं बल्कि अनुपम खेर के लिए रोए थे विवेक अग्निहोत्री, देखें इमोशनल Video

साध्वी ऋतंभरा राजस्थान के उदयपुर में पहुंची थी. यहां भारतीय नववर्ष पर शोभायात्रा और सभा का आयोजन किया गया था.बाद में साध्वी शिवाजी नगर स्थित होटल वेंकटेश पहुंची. यहां उन्होंने वात्सल्य सेवा समिति के कार्यक्रम में शिरकत की.

मीडिया से मुखातिब होते हुए साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि बीते दो सालों में देशवासियों ने कई पीड़ाओं और वेदनाओं को सहा है लेकिन अब समय सनातन संस्कृति के पुनः जागरण के दौर का है. अपनी परम्परा पर गर्व करने वाला समाज चिरंजीव रहता है. ऋतंभरा ने कहा कि देश का नेतृत्व करने वालों को लोक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और पिछले कुछ वर्षो से ऐसा हो भी रहा है. यही कारण है कि देश के कई ज्वलंत मुद्धों का समाधान हुआ है.

कश्मीर फाइल्स में बहुत कम दिखाया गया

दी कश्मीर फाइल फिल्म पर बोलते हुए साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि फिल्म में तो बहुत कम दिखाया गया है. कश्मीरी पंडितों के जख्म 32 साल बाद भी भरे नहीं हैं. इस दौरान कश्मिर में हिन्दुओं पर हुए अत्याचार को भुलाया नहीं जा सकता. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए लोगों ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किए. महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया.

पहले घर संभालना होगा

साध्वी ऋतंभरा ने रूस-युक्रेन युद्ध पर बोलते हुए कहा कि यूरोप और अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध में धकेल दिया. लोग अमेरिका की फितरत जानते हैं कि वह दूसरे देशों की धरती को युद्ध का क्षेत्र बनाता है. उन्होंने साफ कहा कि दुनिया की समस्याओं का समाधान करने से पहले हमें अपना घर संभालना होगा.

(इनपुट-ब्यूरो)